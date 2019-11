Goodtech har lagt bak seg et rødt kvartal

I tredje kvartal 2019 fikk Goodtech et negativt resultat på 1,87 millioner kroner, mot et positivt resultat på 3,22 millioner kroner i samme periode i fjor.

Resultat før skatt ble på minus 2,57 millioner kroner, mot et overskudd på 6,58 millioner kroner for et år siden.

Driftsresultatet (EBIT) ble på minus 3,07 millioner kroner, mot et positivt resultat på 6,78 millioner kroner i tredje kvartal 2018.

Goodtech omsatte i perioden for 105,61 millioner kroner, mot 106,52 millioner kroner året før.

«En stor del av Goodtechs virksomhet knytter seg til gjennomføring av enkeltprosjekter. Prosjektenes kompleksitet, størrelse, varighet og risiko varierer», skriver selskapet i rapporten.

