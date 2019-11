Nordea Markets nedgraderer Electromagnetic Geoservices

Av en ny oppdatering fredag fremgår det av Nordea Markets senker EMGS fra tidligere hold til selg. Nordea Markets setter kursmålet på to kroner.

Nordea-analytikerne Glenn Lodden og Even Mostue Naume ser flere potensielle utfordringer for offshoreselskapet EMGS, som nedgang i ressurser til å lete fra oljeselskaper og et plutselig fall i oljeprisen.

Innarbeidet tall

– Vi holder EBITDA-estimatene uforandret for hele vår utsiktsperiode (til neste oppdatering 6. februar 2020). Vårt estimat for EPS (resultat per aksje) i 2019 er ned tre prosent, hovedsaklig som et resultat etter innarbeiding av tallene fra tredjekvartalsrapporten, skriver Lodden og Naume.

Faller på Oslo Børs

EMGS la i går frem kvartalstall. De meldte om et resultat etter skatt på 5,06 millioner dollar i tredje kvartal 2019, mot minus 11,14 millioner dollar i samme periode året før.

Aksjen er ned 9,39 prosent til 2,22 kroner fredag morgen på Oslo Børs. Totalt i år er aksjen opp 70,77 prosent.