Åtte meglerhus forteller investorer at aksjen skal opp

Torsdag la Subsea 7 frem sine kvartalstall. Selskapet fikk et resultat etter skatt på 42,2 millioner dollar i tredje kvartal 2019, mot 76,3 millioner dollar i samme periode året før. Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat på 32 millioner dollar.

Driftsinntektene beløp seg til 950,6 millioner dollar, sammenlignet med 1.082,4 millioner dollar i tredje kvartal 2018. Analytikernes forventninger lå her på 1.068 millioner dollar.

I løpet av torsdagen hoppet aksjen 4,23 prosent til 94,60 kroner.

Fredag formiddag faller aksjen 2,64 prosent til 92,10 kroner, hvilket gir selskapet en markedsverdi på 27,5 milliarder kroner.

Frem med kalkulatoren

Ifølge Bloomberg har en rekke meglerhus justert kursmålene etter torsdagens nyheter.

Selv om de fleste velger å kutte litt i kursmålet, har Arctic Securities valgt å jekke opp kursmålet fra 147 til 149 kroner.

Det mange meglerhus har til felles, uansett hvilket kursmål de opererer med, er at de forventer kursoppgang (i varierende grad) fremover.

Anbefalingene:

Handelsbanken kutter kursmålet fra 135 til 130 kroner (kjøp)

Societe Generale kutter kursmålet fra 150 til 128 kroner (kjøp)

Goldman Sachs kutter kursmålet fra 142 til 132 kroner (kjøp)

Berenberg kutter kursmålet fra 120 til 115 kroner (hold)

SpareBank 1 Markets går fra kjøp til nøytral. Kursmål 100 kroner

Nordea hever kursmålet fra 118,50 til 120 kroner (kjøp)

Fearnley Securities hever kursmålet fra 135 til 140 kroner (kjøp)

Arctic Securities hever kursmålet fra 147 til 149 kroner (kjøp)

Venter bedre tider

For første gang ga Subsea 7 sine spådommer for 2020, og undervannsentreprenøren venter at både inntekter og driftsresultat vil bli høyere enn i år.

– Det er en gradvis bedring i markedet og vi ser en positiv effekt på prisene, selv om det vil ta tid før marginene er tilbake på historiske nivåer, sa konsernsjef Jean Cahuzac på selskapets telefonkonferanse torsdag.

