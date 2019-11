Asiatisk valuta har fått seg en løft etter at det ble bekreftet at straffetollen på kinesiske varer vil bli fjernet. Men analytiker fra Societe Generale tror ikke det vil lønne seg å satse på alle valutaene som har fått seg et løft allikevel.

– Det er mye optimisme, men jeg tror mange av valutakursene vil flate ut litt når en avtale kommer på plass.

Daw tror likevel enkelte valutaer er verdt å se nærmere på.

