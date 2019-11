Her er listen over Jan Petter Sisseners favorittaksjer i november

I løpet av oktober falt Jan Petter Sisseners Canopus 1,33 prosent.

«Oktober ble en volatil måned for både fondet og markedet som følge av resultatsesongen for tredje kvartal», slår Sissener fast i den siste månedsrapporten.

I Norden har selskapsresultatene så langt overrasket positivt både på topplinje og driftsresultat.

Gikk på to smeller

«Signifikante utslag på enkeltaksjer på resultatdagen påvirket også Sissener Canopus, både positivt og negativt, og fondet fikk to «hooker» rett inn fra høyre helt i slutten av måneden som dessverre ødela en ellers god avkastning i oktober», innrømmer Sissener i rapporten.

Fondets dårligste bidragsyter i oktober var det finske tele- og teknologiselskapet Nokia. Her falt aksjen hele 29,17 prosent i forbindelse med fremleggelsen av resultatet for tredje kvartal.

Ifølge Sissener var det ikke resultatet som utløste fallet, men selskapets guiding for 2020 hvor forventningen for inntjening per aksje ble redusert med rundt 30 prosent. I tillegg annonserte Nokia at utbytte vil opphøre inntil selskapets netto kontantbeholdning er tilbake på to milliarder euro.

«Dette var en dårlig nyhet, både for oss og markedet for øvrig», konkluderer forvalteren. Han har redusert posisjonen noe, men ser sterk verdistøtte på dagens aksjekurs.

Tesla

Den nest dårligste bidragsyteren var fondets shortposisjon i Tesla som steg 30 prosent på resultatet for tredje kvartal, samt kommentarer fra selskapets CEO, Elon Musk.

Sissener har redusert shortposisjonen i Tesla noe i etterkant av tredjekvartalstallene som en stop-loss manøver, men holder fortsatt en shortposisjon mot selskapet ettersom han mener det er overpriset og i økende grad utsatt for konkurranse fra store etablerte bilprodusenter.

Etter bunnen av markedskorreksjonen i midten av august har fondets aksjeandel blitt vektet opp med en betydelig posisjon mot sykliske verdiaksjer.

Fondets gjennomsnittlige nettoeksponering i oktober var 80,44 prosent.

Elsker fortsatt Storebrand

Fondets beste bidragsyter i oktober var Storebrand som steg 13,6 prosent i løpet av måneden. Storebrand leverte gode resultater for tredje kvartal med spesielt solide resultater innen sparing og forvaltning.

Sisseners største aksjeposter: