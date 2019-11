dette vil påvirke oslo børs

Med unntak av i Australia, faller alle de største børsene i Asia mandag morgen.

I Japan faller Nikkei 0,24 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,02 prosent.

Shanghai Composite svekkes 1,28 prosent og CSI 300 er ned 1,26 prosent. Hang Seng i Hong Kong faller 2,25 prosent, etter at de politiske urolighetene i landet er forverret.

Tror Oslo Børs åpner opp

Nordnet, med analytiker og aksjeekspert Roger Berntsen i spissen, tror Oslo Børs åpner opp 0,2 prosent i dag , eller innenfor intervallet [0,1, 0,3].

– Oslo Børs (OBX-indeksen) endte ned 0,3 prosent fredag, mens de toneangivende indeksene i USA (S&P 500, NASDAQ og DJIA) steg til nye rekordnivåer. Resultatsesongen går nå mot slutten, både her hjemme og internasjonalt. Tallene har, samlet sett, kommet inn bedre enn ventet, noe som har bidratt til økt optimisme blant investorene.



– Når det er sagt, den pågående handelskrigen mellom USA og Kina, hvis nyhetsstrøm har preget aksjemarkedene daglig de siste to årene, har bidratt til svakere global vekst og tilhørende problemer for multinasjonale industriselskaper som Caterpillar og Boeing. Råvareselskaper som; Equinor, Norsk Hydro, Yara, Elkem mfl. påvirkes også negativt av handelskrigen.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 1,01 prosent til 61,88 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,01 prosent til 56,66 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 60,95 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

De tre ledende amerikanske indeksene endte alle opp på ukens siste handelsdag. Dow Jones endte uken med en oppgang på 1,1 prosent, mens S&P 500 og Nasdaq la på seg henholdsvis 0,6 og 0,8 prosent.

I tillegg til handelsoptimismen, ble oppgangen også forårsaket av et sterkt tredje kvartal fra selskapene på Wall Street.

Ifølge FactSet har 74 prosent av selskapene slått forventninge. Det skal nevnes at analytikerne i forkant av kvartalsrushet nedjusterte sine estimater som følge av årets markedsuro.

Oslo Børs

Oslo Børs avsluttet uken med fall fredag, etter en god børsdag torsdag. Hovedindeksen endte ned 0,23 prosent til 916,02 kroner. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 3,99 milliarder kroner.

Blant selskapene høyt på omsetningslisten, utmerket Grieg Seafood seg igjen. Sjømatselskapet la torsdag frem tredjekvartalstall sammen med forventninger for det kommende året. Fredag fortsatte Grieg-bykset med nye 10,8 prosent til 139,90 kroner.

SAS' Oslo Børs-noterte aksje steg solide 8,6 prosent til 16,60 kroner, etter at flyselskapet kom med trafikktall for oktober og som følge av disse har høynet prognosene for resultatet i regnskapsåret 2019.