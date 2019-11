Targovax oppdaterer kliniske data fra kombinasjonsstudie

Targovax presenterte kliniske data fra kombinasjonsstudien med bruk av ONCOS-102 og Keytruda på føflekkreft (melanoma) på den årlige konferansen til «Society for Immunotherapy of Cancer» (SITC).

Det fremgår av en melding fra selskapet mandag, ifølge TDN Direkt.

Det var Alexander N. Shoushtari, som er kreftlege ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center, som holdt presentasjonen.

Han gikk gjennom resultatene fra første del av Targovax' fase 1-studie med kombinasjonen av ONCOS-102 og sjekkpunkthemmeren Keytruda mot føflekkreft.

Allerede i juli offentliggjorde Targovax de første dataene fra studien i juli, og disse viste at tre av ni pasienter hadde respons, definert som mer enn 30 prosent reduksjon av svulstene.

Selskapet viser til at del to av studien er i gang med å rekruttere pasienter, og Oslo universitetssykehus ble åpnet som nytt senter i studien i høst. I del 2 vil pasientene få et utvidet doseringsregime med ONCOS-102 for å vurdere om dette gir ytterligere respons.