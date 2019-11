Kredittvurderingsbyrået Moody's har nedjustert utsiktene i kredittratingen på Storbritannia til negative, skriver Moody's fredag, ifølge TDN Direkt.

I meldingen sier Moody's blant annet at Storbritannias offentlig gjeld på 1,8 billioner pund vil kunne stige ytterligere og at økonomien kan være "mer utsatt for sjokk enn tidligere antatt", ifølge Reuters.



Moody's har kuttet kredittratingen til Storbritannia to ganger siden 2013, og den ligger nå på Aa2 med negative utsikter.