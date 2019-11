Ivan Vindheim blir ny toppsjef i Mowi

Ivan Vindheim er utnevnt som ny konsernsjef i Mowi, opplyses det i en melding.

Han tar over etter Alf-Helge Aarskog, som har besluttet å tre tilbake etter nesten ti år som konsernsjef.

Utnevnelsen trer ifølge meldingen i kraft fra og med i dag 12. november 2019.

CFO

Vindheim har siden 2012 vært finansdirektør i Mowi. Før dette har han blant annet hatt stillingen som finansdirektør i Lerøy Seafood.

– Mowi er verdens ledende havbruksselskap med mange muligheter foran seg. Så det er med stor ære og ydmykhet jeg sammen med over 14 500 høyt kompetente medarbeidere påtar meg oppgaven å lede Mowi videre, sier Vindheim i en kommentar.

Han påpeker at styrets strategi om å være den ledende integrerte sjømatprodusenten ligger fast

– Sammen med resten av organisasjonen ser jeg frem til å gjøre Mowi til et enda sterkere selskap. Alf-Helge har vært en fremragende leder og kollega gjennom mange år, og jeg vil takke ham for hans verdifulle bidrag, sier Vindheim.

NY TOPPSJEF: Ivan Vindheim svarer på spørsmål under en tidligere kvartalspresentasjon. Da som finansdirektør. Foto: Ivan Kverme

Ny finansdirektør

Kristian Ellingsen, Group Accounting Director, er utnevnt som ny finansdirektør i lakseselskapet.

Han har vært ansatt i Mowi i fire år, og jobbet før det i PwC i nesten ti år.

– Jeg er veldig glad for at Kristian tar over som finansdirektør i Mowi. Kristian er meget talentfull og kjenner selskapet og organisasjonen godt. Dette sørger for momentum og kontinuitet fra dag en, sier Vindheim i en kommentar.