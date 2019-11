Nordea Markets: Markedet har gått svært bra den siste tiden

«Markedet er noe retningsløst det siste døgnet. Amerikanske børser, hvor det var mindre aktivitet enn vanlig i går, som følge av Veterans Day, vaket rundt 0 prosent endring», skriver Joachim Bernhardsen i Nordea Markets i morgenrapporten.

Solide nøkkeltall

Det er noe opp i Asia over natten, og futures på amerikanske børser fortsetter imidlertid den litt retningsløse ferden og ligger så vidt på den positive siden.

«Markedet har også gått svært bra den siste tiden med S&P 500 opp fem prosent i siden begynnelsen av oktober, med bedre nyheter fra handelskrigen og mer solide nøkkeltall som viktigste driver», påpeker Bernhardsen.

Etter en nokså rød mandag, klatrer flere av Asia-børsene tirsdag. Ifølge CNBC ser investorene etter en utvikling i handelskrigen mellom USA og Kina. Usikkerheten rår rundt hva partene egentlig har blitt enige om.

Hang Seng i Hongkong stiger 0,5 prosent i kjølvannet av gårsdagens kraftige fall utløst av eskalerende uro.

Stigende trendkanal

EURNOK søker ifølge analytikeren også etter retningen, etter å ha ligget rundt 10,08-nivået noen dager.

«Krysset møter støtte ved 10,0680-nivået, som er den stigende trendkanalen siden juli. Et brudd her kan åpne for en bevegelse ned mot 10,0 og videre ned til 9,90», skriver Bernhardsen i rapporten.