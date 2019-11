CEO i NRS om sjefsbyttet i Mowi

I morges ble det kjent at John Fredriksens laksekjempe Mowi bytter ut toppsjefen.

Konsernsjef Alf-Helge Aarskog går på dagen, mens finansdirektør Ivan Vindheim tar over sjefsstolen som nyutnevnt konsernsjef i Mowi fra i dag.

Sjefsbyttet i verdens største lakseoppdretter kom overraskende på markedet i morges, som er travelt opptatt med kvartalsfremleggelser for børsnoterte selskaper i sektoren.

I morges la Norway Royal Salmon (NRS) frem tredje kvartalsresultat, og konsernsjef Charles Høstlund kommenterer sjefsbyttet i Mowi slik til Finansavisen:

– Jeg jobbet under Alf-Helge i min tid i Marine Harvest (Mowi). Jeg ønsker bare Ivan lykke til, og Alf-Helge har hatt en spennende reise med det han har gjort i Marine Harvest.

Ingen grunn oppgis

I pressemeldingen går det frem at Alf-Helge Aarskog har besluttet å tre tilbake etter nesten ti år som konsernsjef i laksegiganten. Han blir takket for innsatsen av styreleder Ole-Eirik Lerøy i en melding, uten at det oppgis noen grunn for tilbaketrekkelsen, eller hvilke planer Aarskog har videre.

Vindheim har siden 2012 vært finansdirektør i Mowi. Før dette har han blant annet hatt stillingen som finansdirektør i Lerøy Seafood.

– Mowi er verdens ledende havbruksselskap med mange muligheter foran seg. Så det er med stor ære og ydmykhet jeg sammen med over 14 500 høyt kompetente medarbeidere påtar meg oppgaven å lede Mowi videre, sier Vindheim i pressemeldingen.