NEXT Biometrics: Et midlertidig tilbakesteg

– Vær trygg om at vi legger ned et veldig sterkt kommersielt fokus i selskapet. Vi skal levere kundeorienterte løsninger og det kommer til å være mye kostnadsfokus fremover.

Det sier konsernsjef Peter Heuman i Next Biometrics på selskapets tredjekvartalspresentasjon tirsdag, ifølge TDN Direkt.

Selskapet slapp skuffende tall for tredje kvartal tirsdag, hvor inntektene på 17,6 millioner kroner, ned 42 prosent sammenlignet med fjoråret.

Årsaken er at en amerikansk kunde, som var fingersensor-selskapets største, har redusert sin bruk av NEXT-sensorer. Selskapet opplyser at dette trolig vil påvirke resultatene negativt også for fjerde kvartal og i starten av 2020.

Guidingen om lavere omsetning i fjerde kvartal og tidlig 2020 er et midlertidig tilbakeslag og Next Biometrics jobber hardt med å bedre situasjonen,

Konsernsjefen sier videre at han kommer til å sørge for at en stor andel av kapitalressursene blir anvendt slik at det kan bringe et kommersielt fotfeste "her og nå", skriver nyhetsbyrået.

– Et mål er å sørge for at vi har et litt lenger runway før vi vil trenge ytterligere innskyting av kapital. Kommersielt fotfeste er et fokus og et lengre runway er et annet perspektiv, og jeg håper dette i samsvar vil putte oss i en mye bedre posisjon senere i løpet av året, sier han.

På spørsmål om det er mulig for selskapet å gå kontant breakeven i andre kvartal 2020, så svarer Heuman at "alt er mulig", men at han ikke kommer til å guide på slike tall.

– Fokuset er kommersielt fotfeste og jeg skal sørge for vi har en lengre runway, så la oss komme tilbake til det i fjerde kvartal når jeg har vært her litt lengre, og jeg vil prøve å gå i litt mer detaljer og guiding om de tingene, sier han, ifølge nyhetsbyrået.

NEXT-aksjen faller 4,3 prosent på Oslo Børs til 3,13 kroner.

Hittil i 2019 har aksjen falt hele 88 prosent.