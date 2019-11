Carnegie oppgraderer B2Holding til kjøp fra hold i en oppdatering tirsdag, ifølge TDN Direkt.

Kursmålet justeres samtidig opp fra ti til 11,50 kroner. .Meglerhuset utelukker ikke at aksjen kan fortsette å være volatil, men venter at et sterkt fjerde kvartal og mulig salg av eiendeler eller joint ventures kan trigge verdsettelsen til minst pris/bok på 1, tilsvarende 11 kroner per aksje ved utgangen av 2019, skriver nyhetsbyrået.

B2Holding er blant vinnerne på Oslo Børs tirsdag, og er opp 4,1 prosent til 9,38 kroner.

Aksjen har den siste måneden steget 54 prosent, men er fortsatt ned 21 prosent det siste året.