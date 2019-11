Analytiker: Dette vil påvirke Oslo Børs

Oslo Børs (OBX-indeksen) falt 0,1 prosent tirsdag, mens de toneangivende indeksene i USA (S&P 500, NASDAQ og DJIA) endte svakt opp.

Trump-tale

Trump kommenterte utvikling i forhandlingene med Kina under en tale i New York i går. Ifølge Trump er Kina «desperate» etter å lande en delvis handelsavtale, og at partene er nær ved å «lande» denne.

Når det er sagt, markedet lot seg ikke påvirke av uttalelsene, da Trump har brukt tilsvarende retorikk en rekke ganger tidligere. Mao. det har ikke fremkommet nye momenter i handelskrigen det siste døgnet.

Svake impulser fra Asia

De asiatiske børsene, med Hang Seng indeksen i spissen, endte ned i natt. Impulsene herfra kan tenkes å senke de europeiske børsene i dag, i alle fall i åpningsminuttene. Oljeprisen, som er en viktig faktor for Oslo Børs, har også falt i løpet av natten.