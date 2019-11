Stemningen i markedet snudde etter nye Trump-trusler

«Europeiske børser fikk et løft i går, mens aksjemarkedene i USA endte flatt. Stemningen skiftet etter at Trump utalte at fase en av handelsavtalen med Kina var nær, men så truet han i kjent stil med «å vesentlig øke tollsatsene» dersom avtalen ikke blir inngått», kommenterer Nordea Markets onsdag.

Asia-børsene endte ned onsdag og amerikanske futures peker ned.

Oslo Børs er i skrivende stund 1,0 prosent til 906,76 poeng.

«Det var noe spenning om Trump i går kom til å utale seg om toll på europeiske biler, men det sa han ikke noe om. Det vil han imidlertid i dag. Ifølge Politico kommer Trump til å utsette beslutningen med seks måneder», skriver meglerhuset.

Bilfrist utløper i dag

Kyrre Aamdal i DNB Markets har også viet plass til Donald Trump i sin kommentar onsdag.

«President Trump varslet i vår en mulig toll på import av europeiske biler. I mai ga amerikanerne en seksmåneders frist for forhandlinger. Denne fristen løper ut i dag, og det er mulig at Trump i dag vil komme med nye utspill om biltoll. Kongressen har presset på for at forhandlingene om biltoll også skal omfatte landbruksprodukter, noe som gjøre det vanskeligere for EU om å enes i forhandlingene. Men i øyeblikket har amerikanerne kanskje nok med forhandlingene med Kina», skriver Aamdal og legger til.

«I sin tale for Economic Club i New York gjentok Trump at en avtale med Kina er nær forestående. På den annen side advarte han om at han ville heve tollsatsene betydelig om de ikke ble none avtale. Slike trusler kan tyde på at en enighet er et stykke unna. Et fall i asiatiske aksjemarkeder i dag understøtter dette».