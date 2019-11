Stan Swearingen: Reduserer driftskostnadene med 30 prosent

IDEX Biometrics sine kvartalstall onsdag viste et resultat etter skatt på minus 66,7 millioner kroner i 3. kvartal 2019, mot minus 60,7 millioner kroner i samme periode året før.

Driftsinntektene steg fra 1.082 til 1.324 millioner kroner.

Samtidig har selskapet kunngjort et samarbeid med DongWoon Anatech for sikker tilgang til biometriske ID-kort.

– Vi planlegger åpenbart å holde kostnadene så lave vi kan samtidig som at vi fortsatt sørger for at vi leverer på veikartet vårt og fortsetter å støtte våre kunder.

Det uttalte konsernsjef Stan Swearingen i IDEX Biometrics under selskapets kvartalspresentasjon, ifølge TDN Direkt.

Han mener det er for tidlig å si sier det er for tidlig å si når selskapet går kontant breakeven.

Selskapet kommer til å redusere en rekke kostnader i fjerde kvartal, noe som vil redusere annualiserte driftskostnader med 30 prosent.

Videre sier konsernsjefen at de har vært i en prosess med å evaluere en rekke kilder til kapital, samt strategiske partnerskap gjennom blant annet monetesering av immaterielle eiendeler.

– Vi har ingen planer om å hente inn kapital på det åpne markedet på nåværende tidspunkt, sa Swearingen, ifølge nyhetsbyrået.

Aksjen knaller til i onsdagens handel på Oslo Børs med en oppgang på 9,2 prosent til 0,70 kroner.