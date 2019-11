Google: Kodenavn «Cache»

Neste år ventes Google å tilby bankkonto til konsumenter, skriver The Wall Street Journal.

Prosjektet med kodenavn Cache, vil lanseres med kontoer driftet av Citigroup og en kredittforening ved Stanford University.

Verdifull data

Store teknologiselskaper ser finansielle tjenester som en måte å komme nærmere brukere og skaffe verdifull data, skriver avisen.

Apple Inc. introduserte et kredittkort i sommer. Amazon.com Inc. har snakket med bankene om å tilby sjekkekontoer. Facebook Inc. jobber med en digital valuta som de håper vil øke globale betalinger.

– Mer bærekraftig

Googles tilnærming virker å være designet for å inngå allianser, heller enn fiender, både blant banker og regulatorer, skriver The Wall Street Journal.

– Vår tilnærming kommer til å bli tette partnerskap med banker og det finansielle systemet, sier direktør Caesar Sengupta i Google til avisen.

– Det kan være en lenger vei å gå, men det er mer bærekraftig, fortsetter han.