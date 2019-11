Baltic Dry fortsetter oppgangen - slik går det med tørrbulkaksjene

Baltic Dry-indeksen stiger onsdag 0,8 prosent til 1.365 poeng, ifølge TDN Direkt.

Capesize gjør det best blant segmentene, og er opp 3,2 prosent til 20.669 dollar.

Panamax derimot er ned 3,1 prosent til 9.394 dollar.

Også Handysize og Supramax-ratene faller tilbake 1,0 og 2,1 prosent, til henholdsvis 7.552 og 8.551 dollar.

Slik går det med aksjene

På Oslo Børs stiger Golden Ocean 1,1 prosent til 50,70 kroner.

Jinhui Shipping er ned 0,4 prosent til 7,42 kroner, mens Star Bulk Carriers faller tilbake 1,1 prosent til 92,60 kroner.

Belships er opp 0,70 prosent til 7,15 kroner.

Pareto Securities nedgraderer onsdag anbefalingen på Scorpio Bulkers og Star Bulk Carriers til hold, og begrunner det med svakheter i sektoren.

I forrige uke valgte Cleaves Securities-analytiker Joakim Hannisdahl å ta ned tørrbulksektoren fra «kjøp» til «hold». Han mener at det er stor fare for at ratene kommer til å falle ytterligere.

Norne Securities på sin side innleder dekning av Belships med en kjøpsanbefaling.

«Selv om markedsforholdene bør gi grunnlag for en god fremtid for en velposisjonert nisjespiller, mener vi det er risiko relatert til det nye selskapets korte fartstid og mangel på sammenligbare konkurrenter for verdsettelsen. Vi tror at oppsiden er større en risikoen (...)», heter det fra meglerhuset.