Hegnar om lakseskatt: - Blir ikke noe av

Men unntak av Bakkafrost, som fikk en klar nedgradering onsdag, var de fleste lakseaksjene svakt opp.

Mowi, som dagen i forveien sa at deres konsernsjef Alf-Helge Aarskog skulle gå av, steg svakt. Men Trygve Hegnar hadde trodd lakseaksjene ville dratt mer fra.

Han kommenterte laksesektoren under onsdagens sending av Økonominyhetene:

- Man kunne kanskje tro at alle lakseaksjene ville dra fra i dag. For de fleste nå regner med at det ikke blir denne særskatten på oppdrettsselskapene. Så kom Kristelig Folkeparti - noen tullinger - og sa: Det er ikke sikkert vi er med regjeringen på dette her, sa Trygve Hegnar, under onsdagens sending av Økonominyhetene.

Han fortsatte:

- Selvom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre er imot særskatt, så er vi for. Og så kom det noen tullete argumenter for det fra Kristelig Folkeparti.

- Men markedet som sådan og selskapene i oppdrettsnæringen, de tror ikke på de tullete politikerne. De regner med at det ikke blir noen særskatt, hvertfall så lenge denne regjeringen bestemmer. Og det er frem til høsten 2021, sa Hegnar.

