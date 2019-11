Nordea Markets: Tyskland er hardest rammet - bilsektoren gir store problemer

Makrotall fra Tyskland torsdag morgen viser at Tyskland styrte unna teknisk resesjon med et nødskrik.

Mens det på forhånd var ventet en negativ vekst i BNP på 0,1 prosent, viste fasiten at den tyske økonomien i stedet vokste med 0,1 prosent.

«Tyskland er landet i eurosonen som er som er hardest rammet av svakheten vi nå ser i landene. Usikkerheten rundt Brexit og handelskrigen rammer nok kanskje Tyskland spesielt mye med en stor eksport-sektor. Men det er særlig problemene i bilsektoren som gjør at Tyskland er spesielt hardt rammet».

Det skriver økonom i Nordea Markets, Dane Cekov, i sin morgenrapport torsdag.

President Trump varslet i vår en mulig toll på import av europeiske biler, og i mai ga amerikanerne en seksmåneders frist for forhandlinger.

I går utløp fristen uten at det kom noen nyheter om biltoll.

Forrige kvartal falt tysk BNP med 0,1 prosent. Hadde melodien blitt den samme også i tredje kvartal, må vi tilbake til 2013 for å finne forrige gang den tyske økonomien var i samme forfatning.

«I så fall vil det bety at økonomien i Tyskland har gått inn i en teknisk resesjon for første gang siden 2013. På tross av resesjonsutsiktene har politikerne i Tyskland fortsatt lite lyst å bruke ekspansiv finanspolitikk for å støtte økonomien», skrev Cekov i forkant av tallene.

– Hvis Tyskland fortsetter å holde seg på dette lave, men stabile vekstnivået, tror vi en resesjon bør være mulig å unngå, sa Ludovic Subran, sjeføkonomi Allianz, til Bloomberg i forkant.

Han mener økonomien ser ut til å stabilisere seg, men på et mye lavere nivå enn ønskelig.

Foreløpig BNP-tall viste en oppgang på 0,5 prosent på årsbasis, akkurat som estimert.