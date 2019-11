Saipem med storeslem - får kontrakter til 880 millioner

Saipem har blitt tildelt en subsea-kontrakt av Esso Exploration and Production Guyana Limited, et datterselskap av ExxonMobil, på Stabroek-blokken offshore Guyana.

Det skriver selskapet i en melding tordsag.

I 2017 og 2018 ble Saipem tildelt kontrakter for de to første fasene på Liza-utviklingen. Avhengig av godkjennelse og prosjektsaksjonering for den siste fasen vil Saipem få EPCI-kontrakten for en subsea produksjonsfasilitet.

Saipem opplyser også at det blitt tildelt ulike ordrer i forbindelse med pågående offshore E&C-prosjekter i Saudi-Arabia, Azerbaijan og Nordsjøen, som sammen med prosjektene i Guyana har en total verdi på 880 millioner dollar, opplyses det.