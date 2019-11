Wal-Mart leverer varene

Wal-Mart melder om et resultat etter skatt på 3,3 milliarder dollar, eller 1,15 dollar per aksje utvannet, i sitt regnskapsmessige tredje kvartal 2020.

I samme periode i fjor tjente selskapet 1,7 milliarder dollar, eller 0,58 dollar per aksje.

Inntektene steg fra 124,9 til 128,0 milliarder dollar.

FactSet-konsensus pekte mot en inntjening på 1,02 dollar per aksje av inntekter på 128,6 milliarder dollar.

Det såkalte same stores-salget steg 3,2 prosent, mot FactSet-konsensus på 3,0 prosent.

Selskapet jekker for øvrig opp guidingen for helåret 2020, og venter noe oppgang i resultat per aksje sammenlignet med 2019.

Markedet reagerer med å sende aksjen opp 3,3 prosent i førhandelen på Wall Street.

