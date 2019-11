Nervøs Wall Street-åpning

Pilene peker nedover fra start på de amerikanske børsene torsdag, dagen etter at både Dow Jones og S&P 500 noterte seg for nye sluttrekorder.

Dow Jones er etter 11 minutters handel marginalt ned til 27.783,33, Nasdaq 0,2 prosent til 8.460,73, mens den bredere S&P 500-indeksen også er marginalt ned til 3.094,04.

Handelstvil

Marketwatch peker på en økende tvil blant investorene rundt utsiktene til en såkalt fase 1-handelsavtale mellom USA og Kina.

På makrofronten viste dagens jobless claims-tall en mye større økning enn ventet i antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i forrige uke, mens produsentprisene steg mer enn ventet i oktober.

Oppgangen var på 0,4 prosent, mot ventet 0,3 prosent.

Cisco-smell

Blant enkeltaksjer merker vi oss Wal-Mart, som stiger 2,3 prosent etter dagens kvartalsrapport.

Inntjeningen kom inn over FactSet-konsensus, etter at det såkalte same stores-salget steg 3,2 prosent på årsbasis – mot ventet 3,0 prosent.

Verre går det med Cisco Systems, som faller 6,8 prosent etter å ha lagt frem skuffende guiding samtidig med sin kvartalsrapport etter stengetid onsdag.

