Dan Levy i Credit Suisse ser 40 prosent nedside i Tesla-aksjen

Credit Suisse er torsdag ute med en oppdatering på Tesla, som meglerhuset mener har en 80 prosent markedsandel i det amerikanske markedet for elektriske biler, men fremhever at konkurransefordelen kan bli spist opp ganske snart.

-Til tross for all konkurransen i markedet for elektriske biler venter vi fortsatt på noe som kan konkurrere med Teslas bestselger Model 3, spesielt i USA. Det skriver analytiker Dan Levy til investorene.

Ser mer enn 40 prosent nedside

Credit Suisse opererer for øyeblikket med et kursmål på 200 amerikanske dollar, det tilsvarer en nedside på mer enn 40 prosent gitt dagens kurs på 346,11 amerikanske dollar. Det skal nevnes at banken har vært skeptisk til Tesla-aksjen helt siden de tok opp dekning i Juni.

Av faktorer som taler mot Tesla fremhever Levy produsentens evne til å tilfredsstille helt elementære vilkår i bilindustrien, elementer som produksjon, logistikk og service pekes på som fallgruver som kan medføre at Tesla mister sitt konkurransefortrinn.

Konkurrent snart på veiene

Ford skal etter planen lansere sin nye helelektriske SUV Mach-E på søndag. Lanseringen markerer et stort steg på Fords vei inn i el-bil markedet. Credit Suisse estimerer at bilen også blir konkurransedyktig på pris mot Model 3, og anslår en pris innenfor intervallet 40.000 til 50.000 amerikanske dollar.

Tesla-aksjen stiger 0,82 prosent i torsdagens handel.