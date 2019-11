Stillestående på Wall Street - Cisco stupte

Samtalene mellom USA og Kina ser ut til å ha bremset opp etter det som trolig er uenigheter rundt Kinas import av amerikanske landbruksprodukter. Gao Feng, talsmann ved det kinesiske handelsdepartementet uttalte i natt at partene for øyeblikket befinner seg i omfattende samtaler vedrørende en fase en avtale. Samtidig fremhevet han at avblåsning av tariffer er nøkkelen til å få signert.

Nyhetene kommer etter at president Donald Trump tidligere denne uken uttalte at partene nærmet seg en avtale, men presidenten gikk ikke i nærmere detalj.

Det positive klimaet rundt handelssamtalene fikk seg også en knekk av at amerikanske senatorer presset på for en avstemning mot de pågående demonstrasjonene i Hong Kong. Utviklingen her kan vise seg å ha mye å si for handelssamtalene videre.

Solid månedlig oppgang

Aksjemarkedet i USA har den siste måneden nytt godt av håp og tro om at partene skal komme til en enighet. Dow Jones og S&P 500 er opp henholdsvis 4,3 og 3,7 prosent hittil denne måneden. I samme tidsperiode er Nasdaq Composite opp hele 5 prosent.

Videre har Federal Reserve-sjef Jerome Powell i dag vært ute og uttalt at han ikke ser noen skjær i sjøen.

Ned, opp og ned

Dow Jones falt 0,05 prosent til 27.769,17. Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte 12 av selskapene i grønt torsdag. Bankaksjene Goldman Sachs og JP Morgen endte opp henholdsvis 0,09 og 0,16 prosent. Videre endte tech-selskapene Apple og Microsoft i forskjellige ender av listen torsdag, ned og opp henholdsvis 0,67 prosent og 0,51 prosent. Boeing letter og er dagens vinner, opp 1,35 prosent.

Cisco Systems er dagens suverene taper, ned 7,30 prosent. Nedgangen skjer etter at selskapet har lagt frem skuffende guiding samtidig med sin kvartalsrapport etter stengetid onsdag.

S&P 500 endte opp 0,09 prosent til 3.096,73.

Teknologitunge Nasdaq Composite endte ned 0,04 prosent til 8.479,02.

Øvrige amerikanske selskaper som Tesla og Alphabet endte opp henholdsvis 0,94 og 1,04 prosent. Førstnevnte ble tidligere på dagen slaktet av Credit Suisse.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen falt 0,08 prosent til 12,99.

Oljeprisen står ganske stille i kveldstimene torsdag. I skrivende stund handles et fat Brent og WTI-olje til henholdsvis 62,32 og 56,86 dollar. Ned henholdsvis 0,08 og 0,46 prosent.

Gullprisen er opp 0,55 prosent, og en unse gull koster 1.471,30 dollar.

Tremånedersrenten falt et basispunkt til 1,567 prosent.

Renten på 2-åringen falt 3,2 basispunkter til 1,602 prosent.

10-åringen falt 6,4 basispunkter til 1,826 prosent.

30-åringen falt 5,1 basispunkter til 2,314 prosent.