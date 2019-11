Belships leverer bedre på driften - bunnlinjen krympet

Belships melder om et resultat etter skatt på 0,3 millioner dollar i tredje kvartal 2019, mot 4,4 millioner kroner i samme periode i året før. Selskapet skriver at bunnlinjen ble påvirket av engangskostnader i kvartalet.

EBITDA ble 8,1 millioner dollar, opp fra 6,4 millioner dollar i tredje kvartal i fjor.

Driftsinntektene økte fra 27,1 til 31,7 millioner dollar.

Netto tc-inntekter per skip var 11.118 dollar per dag i tredje kvartal 2019, sammenlignet med netto BSI-indeks på 11.886 dollar per dag.

Selskapet skriver at gjennomsnittlig kontant break-even på rundt 9.000 dollar per dag for de neste 12 månedene. Rundt 65 prosent av skipsdagene i fjerde kvartal har blitt booket til 12.625 dollar netto per dag.

Primærinnsidere har fått aksjer

Belships opplyser i børsmelding senere at tre primærinnsidere er tildelt aksjeopsjoner i Belships.

Osvald Fosshom har blitt tildelt 51.500 aksjer, Pål-Andreas Alnes har fått 20.300 aksjer og Edwin Johansen har fått 28.150 aksjer.

Innløsningskurs er satt til 8,79 kroner per aksje.

