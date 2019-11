DNB Markets og SEB ber investorer om å laste opp med aksjer

Torsdag la Veidekke frem sine kvartalstall. Her kunne vi lese at selskapet fikk et resultatet før skatt på 494 millioner kroner, opp fra 460 millioner i samme tid i fjor.

Veidekke omsatte for 9,39 milliarder kroner i kvartalet, opp fra 8,78 milliarder kroner for et år siden.

– I det store og hele var dette et kvartal på det jevne i Veidekke, sa konsernsjef Jimmy Bengtsson i en melding.

Deler selskapet i to

Den store nyheten var derimot at Veidekke mener verdsettelsen av selskapet ikke reflekterer underliggende verdier. Derfor vil styret spinne ut eiendomsvirksomheten.

Beslutningen er resultatet av en strategisk gjennomgang av konsernets sammensetning og en vurdering av vekst- og utviklingsmulighetene for Veidekkes ulike virksomhetsområder.

Veiskille

– Etter mange år med solid vekst og inntjening er Veidekke ved et veiskille der vi mener videre utvikling best ivaretas gjennom to selvstendige selskaper. Styrebeslutningen markerer således et skille og et stort skritt fremover i arbeidet med å tilrettelegge for økt langsiktig verdiskapning for Veidekkes aksjonærer, understreket styreleder Svein Richard Brandtzæg i en melding.

Kursrally

I løpet av torsdagen hoppet aksjen hele 10,45 prosent til 111 kroner. Det betyr at årets kursoppgang er på 20,78 prosent.

Analytiker Simen Mortensen i DNB Markets tror ikke kursfesten er over. Ifølge Bloomberg jekker han opp kursmålet fra 112 til 125 kroner samtidig som han gjentar sin kjøpsanbefaling.

Han får støtte av Truls Engene i SEB som øker kursmålet fra 97 til 125 kroner. Ikke uventet betyr det at Engene også gjentar sin kjøpsanbefaling.

Basert på en aksjekurs på 111 kroner har Veidekke en markedsverdi på 14,84 milliarder kroner.