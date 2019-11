– Ga nytt håp i aksjemarkedet

«Ny optimisme i handelssamtalene mellom USA og Kina var med på gi ny fart i aksjemarkedet», skriver Lars Mouland og Dane Cekov i morgenrapporten fredag.

Aksjefutures er opp omlag 0,5 prosent siden i går ettermiddag.

«Det er fortsatt ikke sikkert om eller når det blir en første avtale mellom landene, men uttalelser fra det hvite hus om at forhandlingene går videre med små skritt ga nytt håp etter at Trump tidligere i uken twitret om problemer», skriver økonomene.

Stanset rentefallet

Nyheten bidro også til å stanse rentefallet som har pågått denne uken. Amerikanske 10-års renter var i går på det meste ned 15 basispunkter siden mandag, men har siden løftet seg 5 basispunkter og handler nå på 1,85 prosent.

Også oljeprisen og norske kroner styrket seg i går. Et fat Nordsjøolje koster nå 62,5 dollar fatet og en euro koster 10,08 kroner.

Detaljhandelstall

I dag er kalenderen av det lette slaget. Mest interessant blir ifølge Mouland og Cekov detaljhandelstallene fra USA.

«Disse er en god indikasjon på utviklingen i det private konsumet som har holdt seg meget bra til tross for svakhet i industrien og handelskriguro», heter det.

I oktober ventes det at kontrollgruppen (den delen av detaljhandelen som brukes i beregningen av BNP) vokser med 0,3 prosent over måneden.

Ellers offentliggjøres også amerikanske industriproduksjonstall for oktober. Her tror konsensus på en ytterligere nedgang på 0,4 prosent over månede, på linje med fallet i september.

«Påvirker ikke nevneverdig»

Neste uke offentliggjøres oljeinvesteringstellingen for fjerde kvartal. Nordea Markets tror estimatene blir oppjustert både for 2019 og 2020, men mener avviket fra Norges Banks estimater ikke er nok til å påvirke rentebanen i desember nevneverdig.