SEB raser på børsen etter SVT-mistanker om hvitvasking

SVT, tilsvarende NRK i Sverige, skal i programmet «Uppdrag granskning» rapportere om mistanke om hvitvasking i Baltikum i en sending 20. november. I den forbindelse har SEB blitt kontaktet av SVT. Det opplyste SEB i en pressemelding fredag morgen.

Rundt klokken 9.30 fredag har SEB-aksjen rast ned hele 13,84 prosent til 79,94 kroner på Nasdaq-børsen i Stockholm.

– SEB vil vurdere den informasjonen som fremkommer i programmet og sammenligne den med SEBs egne analyser og historikk på håndterte saker. Skulle det dukke opp ny informasjon som vi ikke har vært klar over før, vil SEB umiddelbart iverksette tiltak. SEB har et stort ansvar når det gjelder å oppdage og rapportere mistanke om hvitvasking eller annen økonomisk kriminalitet til relevante myndigheter. Mistenkelige transaksjoner rapporteres alltid og kan være føre til at kundeforhold avsluttes, skriver banken i pressemeldingen.

Også Swedbank har opplyst at de har blitt kontaktet i forbindelse med SVTs dokumentar. Aksjen er ned 2,29 prosent til 129,95 kroner.