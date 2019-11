Trippel all-time high på Wall Street

Det var bred oppgang på Wall Street fredag. Alle de tre toneangivende indeksene steg.

Fokuset lå på optimisme rundt en handelsavtale mellom USA og Kina. Økonomisk rådgiver i Det hvite hus, Larry Kudklow, uttalte fredag at en avtale mellom de to landene nærmet seg, og pekte på konstruktive samtaler med Kina, ifølge CNBC.

- Det er en del optimisme for at vi skal få en avtale. Det vil ta noe usikkerhet vekk fra bordet, sa Gibson Smith i Smith Capital Investors, til CNBC. Han påpekte samtidig at markedet nå har vært gjennom mange runder hvor en avtale skal ha vært like rundt hjørnet.

President Donald Trump var godt fornøyd med utviklingen i markedet fredag.

- Nok en rekord i aksjemarkedet. 21 ganger i år, til tross for en pågående og totalt ubegrunnet heksejakt, og et Demokratparti som ville elske å se en fin, stor og «juicy» resesjon. Faktisk så er potensialet til USA ubegrenset. Vi vil kjøre forbi «gjør ingenting Demokratene», skrev presidenten på Twitter fredag ettermiddag.

Ellers viste ferske tall fredag at detaljhandelsomsetningen i USA var opp 0,3 prosent på månedsbasis i oktober. Detaljhandelsomsetningen eksklusive kjøretøysalg var opp 0,2 prosent.

På forhånd var det ventet at detaljomsetningen ville være opp 0,2 og opp 0,4 prosent eksklusive kjøretøysalg, ifølge Direkt Makro.

Videre var den amerikanske industriproduksjonen ned 0,8 prosent på månedsbasis i oktober, mot et ventet fall på 0,4 prosent.

Dow Jones steg 0,80 prosent til 28.004,69 poeng, og dermed ny all-time high.

22 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Vinneren ble UnitedHealth Group som steg 5,30 prosent.

Nike-aksjen steg 1,96 prosent etter det ble klart at selskapet vil øke utbyttet med rundt 11 prosent.

Apple og Microsoft steg henholdsvis 1,19 og 1,29 prosent.

Walmart falt 1,46 prosent etter gårsdagens kvartalstall. UBS hevet kursmålet på aksjen fra 115 til 125 dollar, ifølge Marketwatch.

Taperen ble Walt Disney som falt 1,69 prosent.

Nasdaq steg 0,73 prosent til 8.540,83 poeng, og dermed ny all-time high.

Netflix steg 1,87 prosent, mens Amazon falt 0,87 prosent.

Bildelingstjenesten Lyft steg 2,67 prosent etter at JP Morgan la aksjen til på sin liste over «top picks».

Tesla steg 0,81 prosent, mens Facebook steg 1,01 prosent.

S&P 500 steg 0,63 prosent til 3.116,0 poeng, og dermed ny all-time high.

Blant vinnerne var klesprodusenten Under Armour som steg 3,86 prosent. Gjødselprodsunten Mosaic falt 2,71 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, falt 7,89 prosent til 12,02 poeng.

Brent-oljen er opp 1,64 prosent til 63,30 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 1,78 prosent til 57,78 dollar per fat.

Ved børsslutt i USA er spreaden mellom den toårige og den tiårige statsrenten på 23 basispunkter. 2-åringen er opp 1,7 basispunkter til 1,61 prosent, mens 10-åringen er opp 1,3 basispunkter til 1,84 prosent. 30-åringen er opp 1,1 basispunkter til 2,31 prosent.

Gullprisen er ned 0,43 prosent til 1.467,10 dollar per fat.