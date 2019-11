Finanskalender - dette skjer mandag

EKSKLUSIVE UTBYTTE:

Equinor (USD 0:26)

MAKRO:

Norge: skatteregnskap oktober kl. 08.00

Statsbudsjett: SV presenterer sitt alternative statsbudsjett på Stortinget mandag kl. 11.00.

USA: NAHB boligindeks november kl. 16.00

UTENRIKS:

Statsminister-møte: Frankrikes president Emmanuel Macron møter Danmarks statsminister Mette Frederiksen. De to skal blant annet diskutere behovet for et nytt europeisk asylsystem.

Rettssak: Rettssak starter mot den katalanske separatistlederen og tidligere regionspresident Quim Torra.