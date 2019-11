Oljeprisen nedover igjen

Brent-oljen steg 1,77 prosent til 63,38 dollar pr. fat fredag, mens WTI-oljen steg 1,65 prosent til 57,82 dollar fatet.

Mandag morgen er brent-oljen ned 0,14 prosent til 63,30 dollar pr. fat. WTI-oljen er ørlite ned 0,04 prosent til 57,72 dollar pr. fat.

De små forskjellene kan trolig skyldes at mange venter på ny utvikling i handelskrigen mellom Kina og USA. Amerikanske medier skrev i helgen at Kinas visestatsminister Liu He og USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer skal ha hatt et møte lørdag om hvordan en avtale kan se ut.