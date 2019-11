Blandet på Asia-børsene - venter på nyheter

I Japan stiger Nikkei 0,23 prosent, mens Topix-indeksen svekkes med 0,04 prosent.

I Kina stiger Shanghai Composite 0,43 prosent. CSI 300 går opp 0,61 prosent. Hang Seng i Hongkong klatrer 0,80 prosent.

Kospi i Sør-Korea daler 0,33 prosent. Straits Times i Singapore er opp 0,19 prosent. S&P/ASX 200-indeksen i Australia synker 0,40 prosent.

Les også: Til skyen med finans

Handelskrig

Mange venter på ny utvikling i handelskrigen mellom Kina og USA. Amerikanske medier skrev i helgen at Kinas visestatsminister Liu He og USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer skal ha hatt et møte lørdag om hvordan en avtale kan se ut.

Opptøyer

De politiske opptøyene i Hongkong bare fortsetter. Politiet i omringet og stormet et universitet i byen der hundrevis av demonstranter har barrikadert seg. Det har vært store branner på området.

Tidligere søndag advarte politiet om at de ville skyte med skarpt dersom de ble angrepet med «dødelige våpen». Demonstrantene har skutt med pil og bue og kastet hjemmelagde bensinbomber mot politiet.

Kinas sentralbank senket mandag renten på omvendte syv dagers repo til 2,50 prosent, fra 2,55 prosent, melder Bloomberg News. Det er første reduksjonen siden oktober 2015.

Les også: Oljeprisen faller

Olje

Brent-oljen steg 1,77 prosent til 63,38 dollar pr. fat fredag, mens WTI-oljen steg 1,65 prosent til 57,82 dollar fatet.

Mandag morgen er brent-oljen ned 0,14 prosent til 63,30 dollar pr. fat. WTI-oljen er ørlite ned 0,04 prosent til 57,72 dollar pr. fat.