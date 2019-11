Saudi Aramco: – IPO-en er bare et prøveprosjekt

Risikoanalytiker Ayham Kamel fra Eurasia Group tror børsnoteringen vil bli en suksess. Han ser interesse fra store deler av verden, med ett unntak:

– Jeg tror den vestlige interessen er den eneste som er lunken, sier han til Bloomberg.

Det har vært mye fram og tilbake med estimater på hva verdien til Saudi Aramco vil ende på, men Kamel tror det er gunstig å ende i den lavere enden av estimatene:

– En lavere verdivurdering på Saudi Aramco vil være bra for kronprinsen, sier risikoanalytikeren.

Han mener man ikke vil risikere et dypp i prisen etter noteringen, det vil skade kronprinsen. Derfor ser han det som mer positivt om verdien ligger mellom 1.600 og 1.800 milliarder dollar.

Hittil vil bare rundt 1,5 prosent av selskapet legges ut som aksjer, og kun på den lokale børsen.

For å sikre interessen for børsnoteringen, har saudi-arabiske myndigheter midlertidig gjort det lov for privatpersoner å låne dobbelt så mye penger hvis de vil investere pengene i Saudi Aramco, ifølge Business Insider.

– Dette er bare et prøveprosjekt for kronprinsen, sier risikoanalytikeren til Bloomberg.

