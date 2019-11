Nordea Markets setter opp Veidekke-kursmål

I en fersk rapport hever Nordea kursmålet til 125 kroner pr. aksje fra 115 kroner. Kjøpsanbefalingen består fra sist oppdatering.

Veidekke kunngjorde sist uke at de vil splitte konsernet i to, med en egen eiendomsvirksomhet. Nordea tror dette vil være positivt for aksjonærene, skriver de i oppdateringen gjort av analytikerne Rune Sand og Niclas Höglund.

– Vi estimerer potensial for minst to milliarder høyere verdivurdering av eiendomsvirksomheten basert på verdijustert sysselsatt kapital, tilsvarende 15 kroner pr. aksje, skriver Nordea.

Veidekke har til nå i går reist seg med 16,41 prosent på Oslo Børs.