Peter Warren reagerer sterkt på måten enkelte finansaktører bryter loven

Finanskrisen som rammet verden for en del år siden førte til en overregulering i mange land, ikke bare av banker men også av finansforetak som ikke var skyld i krisen.

Det opprører Peter Warren.

«Spoler vi frem til i dag har de økte kostnadene ved regulering ført til mindre konkurranse, mens antall skandaler ikke viser tegn til nedgang. Dette gjelder spesielt i bankene, hvor det knapt går en uke mellom avsløringene», skriver Warren på sin blogg.

Han minner om at banker er blitt funnet skyldige i å ha manipulert kraftmarkedet i California, gullprisen og andre råvarer, samt lånerenten.

«De har også forfalsket egne regnskaper for å skjule tap (Deutsche Bank og Banco Monte dei Paschi), manglende overvåking av nøkkelansatte – som tok imot bestikkelser for å yte lån (Credit Suisse, $43 millioner), bestikkelser (Barclays), kjennskap- og medvirkning til milliardsvindel ($) av et statlig fond (Malaysia, Goldman Sachs), aktivt bidrag til organisert skatteunndragelse (Panama Papers) og som vi leser i disse dager, systematiske bidrag til korrupsjon og hvitvasking», skriver Warren.

Dette er bare noen av lovbruddene.

Han understreker at alvorlige og/eller systematiske lovbrudd kvalifiserer til inndragning av konsesjon. Dette er et alvorlig tiltak med få ankemuligheter som betyr at finansforetaket nedlegges.

«Siden dette ikke har skjedd med noen av disse bankene, må man konkludere med at svindel, kursmanipulasjon, korrupsjon, bidrag til skatteunndragelse og hvitvasking egentlig ikke er så alvorlig sett med reguleringsmyndighetenes øyne. I hvert fall ikke hvis det er banker som står bak», skriver Warren.