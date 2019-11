Selvaag Bolig-sjefen: – Har jobbet med avtalen i nesten to år

Selvaag Bolig-aksjen figurerer høyt oppe på vinnerlisten mandag, etter at det tidligere i dag ble kjent at selskapet vil selge tomtebanken til Urbany Property for 3,4 milliarder kroner.

Selskapet varsler samtidig utbytte på to milliarder kroner, og investorene svarer med å sende aksjen opp 13,5 prosent til 62,30 kroner.

– Vi er veldig tilfreds med partnerne vi har fått med på dette, og er veldig godt fornøyd med strukturen. Kapitalbehovet kommer til å bli betydelig redusert, og vi forutsetter at vi kan ha enda større potensiale for utbytte og videre vekst fremover, sier administrerende direktør Rolf Thorsen i Selvaag Bolig, til TDN Direkt.



Ifølge nyhetsbyrået har selskapet jobbet med avtalen med Urban Property i nesten to år.

Thorsen legger vekt på at Selvaag Bolig fortsatt skal jobbe i de største byene og «bygge boliger til folk flest».

Lav risiko i porteføljen

– Hele setupet er det samme, utenom det å eie tomtene, sier han.

Finansdirektør Sverre Molvik sier at opsjonspremien Selvaag Bolig vil betale for tomtetilgangen er marginalt høyere enn dagens rentekostnad. I tillegg kommer 2,5 prosent i provisjon.

– Det er lav risiko i porteføljen de kjøper av oss. Det å eie tomter har lav risiko, og det å utvikle tomter har noe høyere risiko. Fordi det ev lav risiko kan man også leve med en lavere avkastning i tomtebanken. Kjøper vi nye tomter, så er de avhengig av å stole på informasjonen som kommer. De skal ikke være eiendomseksperter. Hvis vi fremmer feilinformasjon, så vil Selvaag Bolig måtte bære den risikoen, sier han, ifølge TDN Direkt.

Selskapet opplyser at det vil ha en egenkapitalandel på 37 prosent etter det ekstraordinære utbyttet er betalt.