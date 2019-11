DOF sikrer vinterjobb med to nøkkelkunder

DOF opplyser i en børsmelding mandag at det har blitt tildelt en kontrakt med en ukjent kunde for «PSVen Skandi Barra».

Kontrakten har en varighet på opptil seks måneder, og har oppstart i slutten av november 2019.

DOF opplyser samtidig at det har blitt tildelt flere kontrakter med flere nøkkelkunder i Middelhavet, som sikrer utnyttelse for to PSVer og ett ankerhåndteringsfartøy (AHTS). Perioden for disse kontraktene er 60 og 75 faste dager, pluss opsjoner.

Skipene vil bli mobilisert fra andre regioner i midten av desember 2019.

– DOF er glade for å styrke selskapets forhold ytterligere til to av våre viktigste kunder og for å sikre et fast arbeid om vinteren, sier administrerende direktør Mons S. Aase.