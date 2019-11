Slik åpner New York-børsen etter fredagens rekorder

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,18 prosent og står i 8.525,37 poeng, mens Dow Jones står i 28.019,78 poeng etter en oppgang på 0,05 prosent.

De amerikanske børsene steg til nye, rekordhøye nivåer på fredag. Det skjedde selv om nøkkeltallene som ble offentliggjort på fredag var av blandet kvalitet.

Dow Jones steg 0,80 prosent til 28.004,69 poeng, Nasdaq la på seg 0,73 prosent og endte på 8.540,83 poeng mens S&P 500 klatret 0,63 prosent til 3.116,0 poeng.

I dagens rapport fra DNB Markets skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen at markedene kan glede seg over noe lavere resesjonssannsynlighet for den amerikanske økonomien.

«NY Fed anslår denne sannsynligheten hver måned, basert på utviklingen i den amerikanske rentekurven. I august var sannsynligheten oppe i 38 prosent (som normalt peker klart i retning av resesjon), men sannsynligheten kom i oktober ned i 29 prosent», slår Magnussen fast.