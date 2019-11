Jan Petter Sissener tror kursfesten i Selvaag Bolig fortsetter

Mandag morgen ble det kjent at Selvaag Bolig foreslår å selge selskapets tomtebank til Urbany Property for 3,4 milliarder kroner.

Rundt to milliarder kroner av de 3,4 milliardene vil bli utbetalt som et ekstraordinært utbytte. Det vil si 22 kroner pr. aksje.

Rally

Nyheten blir meget godt mottatt på Oslo Børs hvor aksjen hopper 12,02 prosent til 61,50 kroner mandag ettermiddag. Tidligere i dag var aksjen oppe i 65,60 kroner.

Jan Petter Sissener er blant storaksjonærene i Selvaag Bolig. Gjennom fondet Canopus kan han cashe inn 33 millioner kroner på i det annonserte utbyttet.

Sissener: Bra deal

Etter å ha vært på mandagens presentasjon for aksjonærer og media sier Sissener til Finansavisen at det ikke er noen tvil om at dette er en bra deal for Selvaag Bolig.

Han minner om at det reduserer kapitalintensiteten og kapitalbehovet samtidig som det reduserer nedsiderisikoen på eiendomsiden. Videre vil det øke konkurranseevnen gjennom større kapasitet i fremtidige budkriger.

Sissener er fornøyd med det han beskriver som en mer rendyrket modell og ren eksponering i verdikjeden. Han mener også det er viktig for å forstå utbytteevnen fremover ettersom egenkapitalbovet er betydelig redusert.

71 kroner?

Sissener mener aksjen bør være verdt 71 kroner basert på sine kalkulasjoner.