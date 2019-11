Staten ber DNB legge alle fakta på bordet

– De forholdene som er kommet fram i mediene, er alvorlige, og det er viktig at DNB legger alle fakta på bordet, sier kommunikasjonsrådgiver Bjørnar Angell i Finansdepartementet til NTB.

Tirsdag i forrige uke ble det kjent at Samherji, som er Islands største fiskeriselskap, har brukt kontoer i DNB til å sluse minst 640 millioner kroner til et skallselskap på skatteparadiset Marshalløyene. Deler av pengene kan ha blitt brukt til bestikkelser av namibiske ministre og tjenestemenn i bytte mot fiskekvoter.

Angell oppfordrer DNB til å samarbeide med Finanstilsynet og Økokrim for å avdekke alle relevante forhold.

– Det er Finanstilsynet og Økokrim som følger opp denne saken videre, sier Angell.

Hvitvasking tema

Kommunikasjonssjef Trond Viken i Næringsdepartementet sier til NTB at arbeidet mot hvitvasking er et sentralt tema for staten, som eier 34 prosent av DNB.

– Det har vært tema på flere møter mellom departementet og DNB. DNB gir uttrykk for å ha satt inn store ressurser i arbeidet, sier han.

– Regjeringen er opptatt av at alle selskaper, ikke minst store finansielle institusjoner, jobber aktivt med å forebygge økonomisk kriminalitet som blant annet korrupsjon og hvitvasking av penger, understreker Viken.

Informasjonsdirektør Even Westerveld sier til NTB det ikke er noe unaturlig i dette.

– Kampen mot økonomisk kriminalitet står høyt på agendaen i DNB. Arbeidet mot hvitvasking av utbytte fra kriminell aktivitet er derfor et helt naturlig tema i de faste møtene med våre eiere, sier han.

Begge departementene ble onsdag informert av DNB om saken.

– Enorme dimensjoner

Eksperter NTB snakket med før helgen, mener saken ser ut som en «hvitvaskingsskandale av enorme dimensjoner» og «uten sidestykke». Flere, blant dem korrupsjonsekspert og NHH-professor Tina Søreide, mener saken bør etterforskes av Økokrim.

Økokrim ville fredag verken bekrefte eller avkrefte at de har satt i gang en etterforskning.

Også styret i DNB vil nå ha alle fakta på bordet. På et styremøte fredag redegjorde DNB-administrasjonen for hva de nå gjør videre i saken, opplyser styreleder Olaug Svarva til DN.

– Vi kommer til å følge opp denne saken tett fremover, sa Svarva fredag.

Stengte i 2018

DNB stengte to av Samherjis kontoer i 2018 etter en advarsel fra den amerikanske banken Bank of New York Mellon.

Hva DNB gjorde etter dette, og om den antatte hvitvaskingen er blant de 1.500 sakene som banken årlig rapporterer om til politiet, er foreløpig et ubesvart spørsmål.

– Vi har ikke lov til å gi opplysninger om enkeltsaker i mediene, sier Westerveld til NTB.

Samtidig viser dokumenter fra WikiLeaks at kontoer i DNB i en sjuårsperiode ble brukt til å overføre rundt 32 millioner kroner til et selskap i Dubai som var eid av styrelederen i det statlige selskapet i Namibia som fordeler fiskekvoter.