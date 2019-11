Slik gikk det med Magseis i 3. kvartal

Magseis melder om et resultat etter skatt på minus 104,14 millioner dollar i tredje kvartal 2019, mot minus 5,95 millioner dollar i samme periode året før.

Resultat per aksje ble minus 0,56 dollar, mot minus 0,08 dollar ved samme korsvei i fjor.

Resultatet før skatt ble minus 104,32 millioner dollar, sammenlignet med minus 4,95 millioner dollar året før.

Driftsresultatet ble minus 103,56 millioner dollar, mot minus 4,66 millioner dollar året før.

Driftsinntektene beløp seg til 134,19 millioner dollar, sammenlignet med 16,00 millioner dollar i tredje kvartal 2018.

Ny avtale

Magseis melder samtidig at de har inngått en avtale med «et etablert multiklientselskap» for deltagelse i et prosjekt med oppstart i slutten av første kvartal 2020.

Dette er ifølge meldingen første fase av et flerårig prosjekt med innhenting av nodedata og prosessering i et modent basseng.

