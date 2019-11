dette vil påvirke oslo børs

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [0,1, 0,3] prosent tirsdag.

«Investorene venter fremdeles på en avklaring rundt handelskrigen mellom USA og Kina. Skulle partene ikke komme til enighet om en delvis avtale innen midten av desember, har USA varslet ytterligere tollskjerpelser overfor Kina, noe som igjen vil kunne skape frykt i finansmarkedene», blogger han tirsdag morgen.

Berntsen ser også fremover til OPEC-topmøtet i neste måned.

«Der skal de faste medlemmene pluss Russland bestemme om de skal endre på den eksisterende kuttavtalen på 1,2 millioner fat per dag. En endring av denne kan tenkes å få store konsekvenser for oljeprisen», fortsetter han.

Usikre på retningen

Investorene på verdens børser ser ikke ut til å være enige om den videre retningen.

I Asia faller Nikkei- og Kospi-indeksene, mens Kina og Hongkong trekker oppover.

Dette skjer i kjølvannet av nye rekorder i USA mandag, dog etter marginal oppgang.

– Misnøye med Trump

– Etter flere uker med mye frem og tilbake, virker det som om finansmarkedene inntar en avventende holdning til utsiktene for en fase-1 avtale mellom USA og Kina. Gårsdagens nyhetsbilde var preget av at kineserne visstnok skal være misfornøyde med at Trump viser begrenset vilje til å redusere tariffene som en del av denne avtalen, skriver valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets i dagens morgenrapport fra meglerhuset.

Handelsbekymringene preger også oljeprisene, som trekker nedover tirsdag morgen.

Brent-oljen faller 0,1 prosent til 62,35 dollar fatet i dagens handel, og er dermed ned fra rundt 62,70 dollar fatet ved stengetid i Oslo i går.

WTI-oljen er ned 0,4 prosent til 56,84 dollar fatet.

Oslo Børs bittelitt ned

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på sin side ned 0,1 prosent til 902,64 mandag.

Selvaag Bolig spratt opp over 13 prosent på utskillelse salg av tomtebank og utbetaling av milliardutbytte, mens tapt egenkapital i datterselskapet Havyard Ship Technology sendte Havyard ned over 20 prosent.

Oljetroikaen Equinor, Aker BP og DNO så alle rødt, førstnevnte fordi aksjen i går gikk eksklusive utbytte.