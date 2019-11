de norske aksjene i usa og canada

Investorene har inntatt en avventende holdning til en fase-1 handelsavtale mellom USA og Kina, men Wall Street endte likevel opp og satte dermed nye rekorder i mandagens handel.

– Etter flere uker med mye frem og tilbake, virker det som om finansmarkedene inntar en avventende holdning til utsiktene for en fase-1 avtale mellom USA og Kina. Gårsdagens nyhetsbilde var preget av at kineserne visstnok skal være misfornøyde med at Trump viser begrenset vilje til å redusere tariffene som en del av denne avtalen, skriver valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets i dagens morgenrapport fra meglerhuset.

Samtlige «norske» aksjer på Wall Street så rødt mandag (målt i dollar), og særlig riggduoen Seadrill og Borr Drilling.