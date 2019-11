DNB nedgraderer Selvaag-aksje

DNB Markets jekker anbefalingen på Selvaag Boligs aksje ned fra hold til selg. De gjentar kursmålet på 57 kroner, skriver TDN Direkt.

– Selv om store deler av dagens verdi i Selvaag Bolig kommer til å betalt ut i form av utbytte, så finner vi de langsiktige P/E-estimatene i 2022-2024 for høye (selv justert for akkumulerte utbytter) og nedgraderer aksjen til selg, melder DNB Markets.

Mandag steg Selvaag-aksjen 13,11 prosent til 62,10 kroner og den løfter seg videre tirsdag morgen. Årsaken er at selskapet vil selge tomtebanken sin, og vil betale et ekstraordinært utbytte på to milliarder kroner til investorene.