BergenBio oppdaterer investorene

BergenBio ser for seg at fast track-prosessen hos amerikanske myndigheter (FDA) sannsynligvis konkluderes i 2023-2024.

Det sier konsernsjef Richard Godfrey i BergenBio til TDN Direkt etter kvartalspresentasjonen tirsdag.

– Det er et vanskelig spørsmål å svare på, men man kan se for seg to år med klinisk arbeid og ett år til med regulatoriske papirer som må sendes inn, sier han til TDN Direkt.

Godfrey poengterer at det viktigste i undersøkelsen er varighet, ikke respons, så pasientene må ta i bruk bemcentinib i mer enn seks måneder før man si noe som helst.

– 2023 til 2024 er sannsynligvis tidshorisonten, og det er absolutt en fast track. Det faktum at FDA er så åpne for å engasjere seg med oss, hjelpe, støtte og gi råd, er veldig nyttig, sier han.

BerGenBio fikk tidligere i oktober godkjent fast track-prosess hos FDA for bemcentinib i behandlingen av eldre pasienter med tilbakefall av akutt leukemi.

Bioteknologiselskapet fikk et resultat etter skatt på minus 44,6 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot minus 37,7 millioner kroner i samme periode året før.

Aksjen faller i tirsdagens handel på Oslo Børs, og er hittil ned 4,8 prosent til 16,16 kroner.

Hittil i 2019 har aksjen svekket seg rundt 40 prosent.