Festen fortsetter på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 0,29 prosent og står i 8.575,01 poeng, mens Dow Jones står i 28.082,94 poeng etter en oppgang på 0,17 prosent.

Amerikanske børser var marginalt opp i går (til nye rekorder), mens det har vært en blandet utvikling i Asia tirsdag.

«Enkelte har kanskje i bakhodet at aksjemarkedet har gått mye i det siste. Siden den siste bunnen i begynnelsen av oktober er S&P 500 opp åtte prosent, Euro Stoxx er opp 7,5 prosent og Nikkei 225 er opp ni prosent», skriver Joachim Bernhardsen i tirsdagens rapport fra Nordea.

Han utelukker ikke at mye av potensialet på nyhetene om en fase 1 handelsavtale tatt ut, og mener det må mer positive nyheter til for å drive markedet videre.

«Investorene venter fremdeles på en avklaring rundt handelskrigen mellom USA og Kina. Skulle partene ikke komme til enighet om en delvis avtale innen midten av desember, har USA varslet ytterligere tollskjerpelser overfor Kina, noe som igjen vil kunne skape frykt i finansmarkedene», skriver Roger Berntsen i dagens rapport fra Nordnet.