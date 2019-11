Kjersti Haugland tror på miniavtale til tross for økt pessimisme i markedene

«Markedsbevegelsene det siste døgnet vitner om økt pessimisme. Høye oljelagertall fra USA skapte bekymring om svak global økonomisk vekst, og bidro til at oljeprisen falt videre. Prisen på et fat Brent Blend endte på 60,7 dollar, 2,5 prosent lavere enn dagen før. Det bidro til at også kronekursen svekket seg ytterligere, på bred basis, i løpet av gårsdagen».

Det skriver sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, i en rapport onsdag.

Haugland trekker blant annet frem nattens nyhet om begredelig eksportutvikling for Japan, og tolker det som et klart tegn på de negative ringvirkningene av handelskrigen mellom USA og Kina.

«Fallet på hele 9,2 prosent fra oktober i fjor til oktober i år var det største på tre år, og enda større enn analytikerkorpset ventet. Det var et tydelig fall i salg av biler og flymotorer til USA og plastmaterialer til Kina», skriver Haugland.

Trump: If they don’t, that’s it

Alle de asiatiske børsene falt tilbake onsdag morgen, etter at president Donald Trump tirsdag var ute og raslet med sablene og truet med økte tollsatser om landene ikke kom til en enighet.

Børsfall er det også på Oslo Børs onsdag morgen, hvor hovedindeksen er ned 0,8 prosent til 896,14 poeng.

Brent-oljen er ned 0,3 prosent til 60,72 dollar fatet.

«Pessimismen blir ikke mindre av signeringen av den mye omtalte «fase 1-avtalen» mellom USA og Kina lar vente på seg. På en pressekonferanse i går slo president Trump fast at Kina er nødt til å inngå en avtale han liker. «If they don’t, that’s it». Med andre ord: Det virker lite sannsynlig at han vil komme motparten i møte ved å redusere dagens tollsatser, eller for den del avlyse den planlagte økningen i desember».

«Til det er nok innholdet i avtalen, som i korte trekk går ut på økte kinesiske kjøp av jordbruksvarer, løfter om større tilgang til Kinas finansmarkeder og forpliktelser om å beskytte opphavsrettigheter, for tynt».

DNB Markets tror på miniavtale

«Nå spørs det om kinesiske myndigheter til syvende og sist vil gå med på å signere en «miniavtale» der tollbarrierene blir stående. Vi holder en knapp på at de gjør det, men er langt fra sikre. Uansett venter vi en videre eskalering av handelskrigen på et senere tidspunkt, når de virkelig dype konfliktene skal forsøke å løses», mener hun.

«Forholdet mellom USA og Kina ble enda ett hakk surere da et enstemmig amerikansk senat i går vedtok et lovforslag som skal støtte opp under selvstyre og frihet i Hong Kong. Den går ut på at den amerikanske utenriksministeren minst en gang i året må bekrefte at regionen har tilstrekkelig grad av selvstyre, for at den kan beholde sine særrettigheter som blant annet er med på å sikre dens status som et finansielt sentrum».

Lovforslaget legger også til rette for sanksjoner rettet mot de ansvarlige for brudd på menneskerettigheter.

«Et lignende lovforslag ble vedtatt i Kongressen forrige måned, og nå må et omforent forslag lages før det kan sendes videre til presidenten. Det kinesiske utenriksdepartementet var raskt ute og fordømte loven, og kalte det innblanding i Kinas og Hong Kongs indre anliggende», oppsummerer Haugland.