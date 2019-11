Kriserammede Havyard Group dropper kvartalstall

– I henhold til børsens løpende forpliktelser er det opp til selskapene selv å beslutte om kvartalsresultat skal rapporteres. Styre og administrasjon har besluttet å bruke all kapasitet og tilgjengelig ressurser til arbeidet med å løse den finansielle situasjonen. Styret har derfor også besluttet at Havyard Group ASA ikke avlegger regnskapsrapportering for Q3 2019, skriver Havyard i en børsmelding onsdag.

Kvartalstallene skulle bli lagt frem torsdag 28. november. Rapporten for fjerde kvartal 2019 legges frem 27. februar neste år.

Tapt egenkapital

Mandag ble det kjent at egenkapitalen i Havyard Ship Technology er tapt. Tap på byggeprosjekter av skip er årsaken. Havyard er i brudd med lånebetingelsene per utgangen av tredje kvartal.

– Arbeidet med å løse de finansielle utfordringene blir videreført i samråd med eksterne rådgivere, og oppdatert informasjon om nødvendige tiltak vil bli gitt så snart som mulig, skriver Havyard.

Tøffe dager på børsen

Verftet skal foreta en analyse av konsekvensene tapet av egenkapitalen i datterselskapet HST får for det konsoliderte konsernet. Resultatet av dette arbeidet skulle bli rapportert ved avleggelse av tredjekvartalsrapporten. Den blir nå altså ikke lagt frem.

Havyard Groups aksje er opp 3,32 prosent på Oslo Børs til 2,49 kroner etter halvannen times handel onsdag. Den siste uken er den ned 34,65 prosent.