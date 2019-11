DNBs kapitalmarkedsdag: Varsler kutt blant de ansatte

DNB holder sin kapitalmarkedsdag i London onsdag ettermiddag. Der blir de finansielle målene gjentatt:

– Vi gjør ingen omformuleringer, og opprettholder våre finansielle mål, sier konsernsjef Kjerstin Braathen til Finansavisen.

Hun viser til at kapitaloppbyggningen har pågått for fullt de seneste årene, og at et avkastningsmål på mer enn 12 prosent” ikke er å fortstå som lite ambisiøst.

– At vi har tilsvarende mål som da vi holdt vår forrige kapitalmarkedsdag i 2017, betyr ikke at vi har lavere ambisjoner, sier Braathen, som støttes av finansdirektør Ottar Ertzeid.

Han ramser opp endringer i bankbransjen som gjør det stadig tøffere for banken å nå disse målene. DNB må i tillegg til å holde mer egenkapital betale flere regninger som følge av regulatoriske endringer. Kostnadene går dermed også opp.

Derfor blir det vanskeligere for banken å nå målet om at kostnadene skal utgjøre mindre enn 40 prosent av inntektene. Pr. september utgjorde kostnadene så langt i år 40,9 prosent. Samtidig er det første gang siden kapitalmarkedsdagen i 2017 at egenkapitalavkastningen er over 12 prosent, da den kom inn på 12,1 prosent.

Braathen sier det blir viktigere for bankene å dra inn flere inntekter fra bankens eksisterende kundemasse. Samtidig må banken kutte der den kan kutte kostnader.

Banken har frem til i høst hatt to divisjoner for å betjene bedriftskundene, der kundene har vært fordelt etter størrelse. Nå slås disse divisjonene sammen.

Samlet er det snakk om 2.500 ansatte. Og samtidig som banken må ansette flere folk for blant annet å passe på at arbeidet mot hvitvasking går rett for seg, skal bedriftsdivisjonen over en toårsperiode ha en netto reduksjon i antallet ansatte på mellom 6 og 7 prosent.

Utbyttemålet blir liggende fast på “mer enn 50 prosent”. Dessuten setter banken i gang en ny fase i det pågående tilbakekjøpsprogrammet.